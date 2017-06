Imprensa da Coreia do Norte compara Trump a Hitler

A imprensa estatal da Coreia do Norte descreveu a política “America First”, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como o “nazismo do século 21”.

A publicação, que é controlada pelo governo de Pyongyang comparou o republicano ao ditador Adolf Hitler, no mais severo ataque ao republicano desde que ele assumiu o governo.

“A política de Trump é uma versão americana do nazismo que ultrapassa o fascismo no século passado em sua natureza feroz, brutal e chauvinística”, afirmou a agência de notícias da Coreia do Norte.

O tom reflete a linha de endurecimento da Coreia do Norte sobre Trump como reação às críticas do presidente americano contra a ditadura norte-coreana em seus quase seis meses em administração.

A propaganda norte-coreana ataca regularmente os Estados Unidos com ameaças militares, mas até agora havia poupado o líder dos EUA de críticas.

(Com Estadão Conteúdo)