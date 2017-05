Imagens do dia 30 de maio

1 /8 Cuidador oferece um bolinho de massa de arroz a um panda gigante durante o festival do barco do dragão em jardim zoológico de Pequim, na China - 30/05/2017 (China Daily/Reuters)

2 /8 Competidores participam de corrida durante o Tuen ou festival do barco do dragão em Hong Kong - 30/05/2017 (Bobby Yip/Reuters)

3/8 Movimentação intensa de passageiros no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ). O aeroporto está com pousos e decolagens suspensos desde a abertura por causa de uma forte névoa sobre a cidade - 30/05/2017 (Jose Lucena/Futura Press/Folhapress)