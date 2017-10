Homem mata duas mulheres a facadas em estação de trem de Marselha

Soldados franceses dispararam e mataram um homem neste domingo depois de ele esfaquear e matar duas mulheres na principal estação ferroviária de Marselha, disse o Ministério do Interior francês, em um incidente que fontes da polícia classificaram de “provável atentado terrorista“.

Três fontes da polícia disseram que o suspeito havia gritado “Allahu Akbar” (Deus é grande) quando realizou o ataque. Uma fonte de polícia desse que uma mulher foi atingida no pescoço e a outra foi esfaqueada no estômago.

A polícia cercou a área e recomendou às pessoas manterem distância.

Outra fonte policial disse que o homem suspeito do ataque, que foi assassinado por soldados franceses, aparentemente tinha entre 25 a 30 anos e não carregava documentos consigo. Nenhum outro detalhe estava imediatamente disponível sobre o suspeito.

Uma testemunha disse que viu um homem tirar uma faca da manga e depois esfaquear uma jovem e depois uma segunda mulher, gritando o que poderia ter sido “Allahu Akbar”. Ela acrescentou que viu soldados da força Sentinelle da França que estavam patrulhando a área chegarem na praça pública da estação Gare Saint-Charles.

“Após o ataque realizado perto do Marselha Saint-Charles, vou imediatamente ao local do ataque”, disse o ministro francês do Interior, Gerard Collomb, no Twitter.

A França está em estado de emergência após uma série de ataques de militantes islâmicos nos últimos dois anos, incluindo ataques em Paris, em novembro de 2015, que mataram 130 pessoas.

Um homem armado avançou com um caminhão pesado contra uma multidão que comemorava o Dia da Bastilha na cidade de Nice no ano passado, matando 86 pessoas e ferindo muitos outros.

(Com agência Reuters)