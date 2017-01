Homem entra em escola e esfaqueia onze crianças na China

Policiais da cidade de Pingxiang, no sul da China, prenderam um homem que entrou em uma escola do jardim de infância e esfaqueou onze crianças, das quais cinco ficaram com ferimentos graves. Em um comunicado, o governo de Pingxiang afirmou que o homem “se esgueirou” dentro da escola e atacou as crianças sem motivo aparente.

Nos últimos anos, a China registrou diversos incidentes do tipo, a maioria feita por pessoas que queriam “se vingar da sociedade”.

(Com Estadão Conteúdo)