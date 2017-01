Homem diz ter sido salvo por computador em aeroporto nos EUA

O americano Steve Frappier afirmou à rede CNN que foi salvo do tiroteio no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, pelo computador que trazia na sua mochila. O equipamento foi atingido por um dos tiros disparados por Esteban Santiago, 26 anos, que matou pelo menos cinco pessoas e feriu outras oito.

“A mochila salvou a minha vida”, disse ele, se referindo à bolsa que trazia nas costas com o computador dentro. Um dos projéteis atingiu o equipamento sem que ele fosse ferido.

Frappier contou que estava na área de retirada de bagagens quando começou a ouvir barulhos que lembravam fogos de artifício. Quando alguém gritou que havia um homem com uma arma no saguão, ele deitou no chão, com a mochila às costas.

“Somente mais tarde, quando fui ao banheiro para ver como estava é que reparei que a bala tinha entrado na minha mochila e atingido o meu laptop”.