Atropelamento no centro de Amsterdã deixa 8 feridos

Um motorista atropelou vários pedestres em frente à Estação Central de trens de Amsterdã e deixou pelo menos oito feridos, dois em estado grave. As informações são da polícia holandesa. Em nota, a polícia explicou que, a princípio, tudo indica tratar-se de um acidente.

O veículo estava estacionado em local proibido e, quando os agentes chamaram a atenção do motorista, ele fugiu, atingiu pedestres e parou no acesso a uma das entradas da estação. O homem foi detido e, após um primeiro interrogatório, a polícia concluiu que ele perdeu o controle do automóvel.

Dois dos feridos foram levados ao hospital em estado grave e os outros seis estão sendo atendidos no local do incidente.

(Com EFE)