França: homem admite assassinato de quatro parentes por herança

Um homem de 46 anos admitiu ter assassinado quatro membros de sua família que estavam desaparecidos desde meados de fevereiro na França. Hubert C, como foi identificado pela imprensa francesa, confessou à polícia que a disputa de uma herança motivou o crime que chocou o país.

O assassino golpeou o irmão da ex-esposa, a mulher dele e os filhos do casal com um objeto contundente na casa da família em Nantes, noroeste da França, durante uma briga por barras de ouro que teriam sido deixadas como herança pelo ex-sogro de Hubert, segundo o jornal Le Parisien.

A existência de tais peças de ouro ainda é um mistério. Elas teriam sido encontradas pelo pai da ex-mulher e do ex-cunhado de Hubert durante uma reforma em um imóvel dele na cidade de Brest, no entanto, a mãe de Hubert contou a jornalistas franceses que a existência das barras de ouro é um “mito”.

A polícia investiga se Lydie Troadec, a ex-mulher de Hubert, teve participação na morte do irmão Pascal Troadec. Ela também está presa, informou a imprensa local.

As vítimas Pascal e Brigitte, ambos de 49 anos, e os filhos Sebastien, de 21, e Charlotte, de 18 anos, estavam desaparecidos desde o dia 16 de fevereiro. Durante as primeiras investigações, Hubert informou à polícia que não havia visto os parentes nos últimos anos. Sua versão foi contestada depois que os investigadores descobriram seu DNA na casa da família e no carro de Sebastien.

A imprensa local não divulgou se Hubert revelou onde escondeu os corpos.