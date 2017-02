Hipopótamo Gustavito morre após ataque brutal em El Salvador

A polícia de El Salvador investiga um ataque “covarde” que matou o hipopótamo Gustavito, no Zoológico Nacional. O animal, que tinha 15 anos, não resistiu a diversos golpes feitos com “objetos perfurantes e cortantes” e morreu na noite do último domingo, segundo nota publicada no Facebook do Ministério da Cultura local.

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira pelo ministério, autoridades afirmaram que os veterinários estavam cuidando do animal desde que descobriram o ataque, que aconteceu na quarta-feira. Na quinta-feira, as equipes da instituição perceberam que o hipopótamo demonstrava comportamento incomum, passando muito tempo quieto, sob a água e sem se alimentar. Os especialistas que examinaram Gustavito perceberam que ele estava sofrendo com contusões, lacerações na cabeça e corpo, cãibras e dor abdominal. O animal também sofreu ferimentos nos pés e ao redor da cabeça, que podem ter sido feitos com um objeto semelhante a um furador de gelo.

De acordo com o jornal La Prensa Gráfica, de El Salvador, os veterinários do zoológico acreditam que Gustavito estava dormindo no momento do ataque e pode ter demorado a revidar, porque estava acostumado com a presença de pessoas à sua volta. “Havia ferimentos dentro de sua boca” que provavelmente foram feitos “quando o animal tentou se defender”, afirmou Vladen Henríquez, diretor do zoológico, segundo a CNN.

O zoológico informou que já iniciou as investigações sobre a morte de Gustavito, que aparenta tenha ocorrido durante a madrugada. A única hipótese considerada é de um ataque intencional, cometido por uma ou mais pessoas.

Somos todos Gustavito

O hipopótamo era uma das principais atrações do zoológico e a notícia da morte brutal causou comoção nas redes sociais:

Whoever did this has to pay. My heart goes out to you and your keepers; may you rest in peace. #Gustavito #ElSalvador pic.twitter.com/h4SiVwasCk — Gigi Perla (@gigiips22) February 27, 2017