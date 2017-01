Grupo pró-maconha entregará 4.200 cigarros na posse de Trump

Ativistas que defendem a legalização da maconha nos Estados Unidos planejam entregar, gratuitamente, 4.200 cigarros da droga no dia da posse de Donald Trump, em Washington. O objetivo é protestar contra possíveis mudanças nas leis de liberação da maconha durante a administração do republicano.

O grupo por trás da ação, DCMJ, foi responsável por sugerir a lei que legalizou a maconha recreativa no Distrito de Columbia, em 2014. O “protesto” planejado para o dia 20 de janeiro não descumpre nenhuma lei local, uma vez que é proibido vender maconha em Washington, mas não oferecer a droga sem cobrar.

“Nós estamos defendendo essa iniciativa contra o governo federal porque estamos preocupados que Jeff Sessions [procurador-geral] tente dissolver nossas leis locais”, disse o organizador Adam Eidinger à rede CNN. “Nós estamos sendo proativos em compartilhar maconha antes que seja tarde. Também queremos educar os apoiadores de Trump, mostrando que podemos fazer isso legalmente”, explicou.

O “evento” pró-maconha está marcado para acontecer no parque National Mall, onde haverá telões instalados para assistir à cerimônia de posse. De acordo com o DCMJ, o plano é acender os cigarros de maconha exatamente 4 minutos e 20 segundos após o início do discurso inaugural de Trump.