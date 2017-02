Governo Trump adverte Israel sobre novos assentamentos

O governo Donald Trump surpreendeu nesta quinta-feira ao criticar, ainda que em tom amistoso, a construção de novos assentamentos de Israel em território palestino ocupado. Nota divulgada pelo porta-voz da Casa Branca afirma que, “embora a existência de assentamentos não seja um impedimento para a paz”, a construção de novas casas de colonos ou a expansão das já existentes “pode não ajudar a alcançar esse objetivo”.

Apesar da advertência, a Casa Branca insistiu que o presidente Trump “não tem um posicionamento oficial sobre os assentamentos” e vai discutir a questão durante a visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Washington no próximo dia 15. “O desejo americano pela paz entre israelenses e palestinos permaneceu inalterado nos últimos cinquenta anos”, conclui a nota.

O comunicado da Casa Branca mostra uma significativa mudança de postura do republicano. No final de dezembro, Trump pressionou o então presidente Barack Obama a usar o poder de veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU para barrar uma resolução que condenava os assentamentos israelenses. Na ocasião, os EUA se abstiveram e a medida foi aprovada. “As coisas serão diferentes a partir de 20 de janeiro”, prometeu Trump logo depois da votação.

Novas casas

Encorajado pelos comentários do novo presidente americano, o governo de Israel aprovou a construção de mais de 5.000 casas de colonos na Cisjordânia desde a posse do republicano. “As regras do jogo mudaram com a chegada de Donald Trump ao poder. Não temos mais as mãos atadas, como na época de Barack Obama”, chegou a afirmar um secretário da prefeitura de Jerusalém. A nota divulgada nesta quinta pelo imprevisível governo Trump, porém, indica que as regras do jogo podem não ter mudado tanto assim.