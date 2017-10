Governo militar anuncia eleições na Tailândia para 2018

O primeiro-ministro da Tailândia, general Prayut Chan-ocha, prometeu nesta terça-feira a realização de eleições gerais no país. Agendado para novembro de 2018, o pleito, que inicialmente deveria ser realizado em 2015 e depois foi adiado para 2016, restabelece a democracia interrompida pelo golpe perpetrado pelo exército em 2014.

Em comunicado divulgado pela Internet, o governo tailandês diz que a data exata para a realização das eleições “será anunciada por volta de junho”. O anúncio acontece dias após a reunião na Casa Branca entre Prayut e o presidente americano Donald Trump , a quem comunicou que organizaria eleições livres e justas em 2018.

Os partidos políticos na Tailândia estão banidos do país desde o golpe do dia 22 de maio de 2014. As autoridades não se manifestaram quanto à revogação da restrição. Uma série de medidas vem sendo tomadas pela junta militar para pavimentar a volta do país à democracia, como a aprovação de uma nova Constituição, que entrou em vigor em abril deste ano e foi criticada por opositores por ampliar os poderes das forças militares.

A Tailândia já passou por 20 golpes de Estado ou tentativas desde que aboliu a monarquia absoluta em 1932. As últimas eleições livres, de 2011, foram vencidas pelo partido populista Puea Thai, encabeçado por Yingluck Shinawtra, atualmente no exílio em Dubai e condenada a cinco anos de prisão em setembro por negligência e corrupção. Ela sucedeu no poder o irmão Thaksin, que em 2006 foi deposto por outro golpe militar.