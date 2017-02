Governo francês classifica ação no Louvre como ‘terrorismo’

O primeiro-ministro da França, Bernard Cazenueve, afirmou nesta sexta-feira que, “visivelmente”, o ataque de um homem com faca contra um militar no Museu do Louvre é um incidente de “caráter terrorista”. A promotoria antiterrorista de Paris abriu uma investigação sobre o ataque, informou o Ministério Público francês.

Em comunicado, a promotoria confirmou a investigação pelas acusações de “tentativas de assassinatos relacionados com o terrorismo e associação terrorista criminosa” foi encaminhada à Polícia Judiciária de Paris e à direção geral da Segurança Interior. Uma segunda pessoa foi detida pouco após um homem gritar “Alá é grande” e atacar um militar no museu. “Os investigadores estão tentando determinar se o segundo detido tem vínculos com o agressor”, disse o porta-voz da promotoria, Pierre-Henri Brandet.

“Os incidentes ocorreram por volta das 10h00 do horário local (7h00 em Brasília) quando um homem, que carregava duas mochilas nas costas, desceu na praça do Carrossel e seguiu em direção ao Louvre. O agressor foi andando em direção a policiais e militares gritando “Allahu Akbar” (Alá é grande)”, disse o chefe de polícia de Paris, Michel Cadot. Brandet afirmou que ainda não se sabe a identidade e a nacionalidade dos dois detidos, um deles gravemente ferido a tiros.

(Com agências EFE e France-Presse)