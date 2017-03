Gêmeas de 97 anos morreram congeladas nos EUA

Duas irmãs gêmeas de 97 anos morreram congeladas no Estado americano de Rhode Island no último fim de semana. Jean Haley e Martha Williams caíram do lado de fora da casa de uma delas e passaram a noite expostas ao frio do inverno americano até que um vizinho as encontrou na manhã seguinte.

As idosas foram rapidamente levadas a um hospital na região, mas sua situação era crítica e elas não resistiram. A tragédia aconteceu na madrugada de sexta para sábado da semana passada, quando a região nordeste dos Estados Unidos registrou uma das noites mais congelantes desse inverno. Além do vento frio, a temperatura chegou a –11 graus Celsius.

Segundo as investigações da polícia, Martha tropeçou na garagem da casa de Jean, quando ia até seu carro. Sua irmã tentou ajudá-la, mas acabou caindo também. “A Sra. Haley provavelmente tropeçou em um tapete no chão da garagem quando tentava entrar na casa para pedir ajuda”, afirmou o chefe da polícia da vila de Barrington, John LaCross.

Em um comunicado, a família das irmãs afirmou que as mulheres eram uma inspiração, pois viveram com muita bondade e paixão pela vida.