Gangue decapita e arranca o coração de homem nos Estados Unidos

Membros da gangue Mara Salvatrucha decapitaram um homem e arrancaram seu coração, em um crime executado em Maryland, próximo à capital Washington, no dia 5 de setembro.

O corpo da vítima, ainda não foi identificada, foi encontrado com 100 facadas em um buraco em um parque de Wheaton, no condado de Montgomery. A imprensa informou que o homem foi decapitado e teve seu coração arrancado.

Um juiz determinou a prisão de um dos supostos envolvidos no homicídio, Miguel Ángel López Abrego, de 19 anos. Segundo informou a BBC, o rapaz é de El Salvador e vive ilegalmente nos Estados Unidos. Ele é acusado de ter esfaqueado a vítima no coração e ajudado a cavar o buraco onde o corpo foi enterrado. Até dez pessoas teriam participado do crime

A Mara Salvatrucha, também conhecida como MS-13, é uma gangue de origem salvadorenha que surgiu nas ruas de Los Angeles na década de 1980 e possui atualmente cerca de 10.000 membros nos Estados Unidos. O grupo também atua em El Salvador, Honduras e Guatemala. A gangue se tornou famosa devido aos atos e violência extrema com o uso de facões.

O presidente americano, Donald Trump, pediu em julho que a polícia acabasse com o grupo. O procurador-geral Jeff Sessions afirmou em outubro que desmantelar a Mara Salvatrucha é uma prioridade do governo.

As autoridades migratórias anunciaram na semana passada a prisão de 214 integrantes da MS-13 entre 8 de outubro e 11 de novembro.

(Com AFP)