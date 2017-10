Furacão Nate chega aos EUA, perto da foz do rio Mississippi

zoom_out_map 1 /7 O furacão Nate chegou ao território dos Estados Unidos, em Nova Orleans e outras cidades estão em alerta - 07/10/2017 (Sean Gardner/Getty Images/AFP) O furacão Nate

O furacão Nate chegou ao território dos Estados Unidos, próximo da foz do rio Mississippi, nos Estados Unidos. Com ventos de 74 quilômetros por hora, é considerado um furacão de categoria 1.

O Centrão Nacional de Furacões afirmou na noite deste sábado (6) que Nate deve se afastar um pouco e voltar à terra por uma segunda vez ainda neste sábado na costa do Mississippi. Ele deve passar por algumas áreas nos Estados de Mississippi, Alabama e Tennessee.

A tempestade se enfraqueceu levemente e se move rumo ao norte a pouco menos de 32 quilômetros por hora. Foram retiradas e levadas a abrigos pessoas que vivem na região do centro da costa do Golfo. Foi também estabelecido um toque de recolher em áreas que devem ser atingidas, com ordem para que ninguém saia para rodovias e para que todos garantam lugares seguros.

Nate já matou pelo menos 21 pessoas na América Central. Nos EUA, a expectativa é de fortes chuvas e prováveis problemas no fornecimento de energia. “Nate está à nossa porta ou estará em breve”, disse o prefeito de Nova Orleans, Mitch Landrieu, neste sábado. “Já passamos por isso muitas, muitas vezes. Não é preciso ter pânico”, comentou. Fonte: Dow Jones Newswires.

(Com Estadão Conteúdo)