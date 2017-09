Furacão Maria: Porto Rico evacua cidades por ameaça em represa

zoom_out_map 1 /13 Árvores são derrubadas em um estacionamento no Coliseu Roberto Clemente em San Juan, em Porto Rico, durante a passagem do furacão Maria - 20/09/2017 (HECTOR RETAMAL/AFP) Porto Rico, durante a passagem do furacão Maria - 20/09/2017

zoom_out_map 2 /13 Fortes ventos atacam a cidade costeira de Fajardo enquanto o furacão Maria se aproxima de Porto Rico - 19/09/2017 (Ricardo Arduengo/AFP) Fortes ventos atacam a cidade costeira de Fajardo enquanto o furacão Maria se aproxima de Porto Rico - 19/09/2017

zoom_out_map 3 /13 Árvores são derrubadas em um estacionamento no Coliseu Roberto Clemente em San Juan, em Porto Rico, durante a passagem do furacão Maria - 20/09/2017 (Hector Retamal/AFP) Árvores são derrubadas em um estacionamento no Coliseu Roberto Clemente em San Juan, no Porto Rico, durante a passagem do furacão Maria - 20/09/2017

zoom_out_map 4 /13 Furacão Maria atinge a cidade de Basse-Terre na ilha francesa do Caribe de Guadalupe. A tempestade chegou à categoria 5, considerada potencialmente catastrófica, e atingiu outras ilhas caribenhas como Dominica, em Porto Rico - 19/09/2017 (Andres Martinez Casares/Reuters) Furacão Maria

zoom_out_map 5 /13 Passagem do furacão Maria pela cidade de Pointe-à-Pitre, na ilha francesa de Guadalupe, no Caribe - 19/09/2017 (Andres Martinez Casares/Reuters) Passagem do furacão Maria

zoom_out_map 6 /13 Furacão Maria atinge a cidade de Basse-Terre na ilha francesa do Caribe de Guadalupe. A tempestade chegou à categoria 5, considerada potencialmente catastrófica, e atingiu outras ilhas caribenhas como Dominica, em Porto Rico - 19/09/2017 (Andres Martinez Casares/Reuters) Furacão Maria

zoom_out_map 7 /13 Furacão Maria atinge a Martinica na ilha francesa do Caribe. A tempestade chegou à categoria 5, considerada potencialmente catastrófica, e atingiu outras ilhas caribenhas como Dominica, em Porto Rico - 19/09/2017 (Lionel CHAMOISEAU/AFP) Furacão Maria

zoom_out_map 8 /13 A imagem de satélite feita pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), mostra o furacão Maria. A tempestade chegou nesta terça-feira (19) à ilha do Caribe Oriental da Dominica, em Porto Rico (Jose Romero/NOAA/RAMMB/AFP) A imagem de satélite feita pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), mostra o furacão Maria. A tempestade chegou nesta terça-feira (19) à ilha do Caribe Oriental da Dominica, em Porto Rico

zoom_out_map 9 /13 Rajadas de vento e fortes chuvas causadas pelo furacão Maria atingem a cidade de Petit-Bourg na ilha francesa do Caribe de Guadalupe. A tempestade chegou à categoria 5, considerada potencialmente catastrófica, e atingiu outras ilhas caribenhas como Dominica, em Porto Rico - 19/09/2017 (Cedrik-Isham Calvados/AFP) Rajadas de vento e fortes chuvas causadas pelo furacão Maria atingem a cidade de Petit-Bourg na ilha francesa do Caribe de Guadalupe. A tempestade chegou a categoria 5, considerada potencialmente catastrófica e atingiu outras ilhas caribenhas como a ilha de Dominica, em Porto Rico - 19/09/2017

zoom_out_map 10 /13 Estacionamento de um supermercado na cidade de Pointe-à-Pitre fica alagado após a passagem do furacão Maria pela ilha francesa de Guadalupe, no Caribe - 19/09/2017 (Andres Martinez Casares/Reuters) Estacionamento de um supermercado na cidade de Pointe-à-Pitre fica alagado após a passagem do furacão Maria pela ilha francesa de Guadalupe, no Caribe - 19/09/2017

zoom_out_map 11 /13 Homem retira um galho de uma via alagada após a passagem do furacão Maria pela cidade de Pointe-à-Pitre, na ilha francesa de Guadalupe, no Caribe - 19/09/2017 (Andres Martinez Casares/Reuters) Homem retira um galho de uma via alagada após a passagem do furacão Maria pela cidade de Pointe-à-Pitre, na ilha francesa de Guadalupe, no Caribe - 19/09/2017

zoom_out_map 12 /13 Furacão Maria atinge a cidade de Pointe-a-Pitre na ilha francesa do Caribe de Guadalupe. A tempestade chegou à categoria 5, considerada potencialmente catastrófica, e atingiu outras ilhas caribenhas como Dominica, em Porto Rico - 19/09/2017 (TWITTER/AFP) Furacão Maria

zoom_out_map 13/13 Furacão Maria atinge a cidade de Petit-Bourg na ilha francesa do Caribe de Guadalupe. A tempestade chegou à categoria 5, considerada potencialmente catastrófica, e atingiu outras ilhas caribenhas como Dominica, em Porto Rico - 19/09/2017 (Cedrik-Isham Calvados/AFP) Furacão Maria

Duas cidades situadas nas proximidades da represa de Guajataca, no noroeste de Porto Rico, foram evacuadas preventivamente devido ao temor pelo rompimento dessa estrutura, que foi afetada pela passagem do furacão Maria.

Cerca de 70.000 pessoas estão sendo desalojados “o mais rápido possível” de Isabela e Quebradilla, segundo informou o Serviço Nacional de Meteorologia (SNM), que advertiu que a situação é “extremamente perigosa”. A falha na estrutura da represa se deve ao excesso de volume provocado pelas chuvas e transbordamentos dos rios durante a passagem do furacão esta semana por Porto Rico.

Antes da ordem de evacuação, o SNM já tinha advertido do perigo de inundações na área. As autoridades locais recomendaram à população que busque refúgio em “lugares mais altos” que a represa, que foi construída em 1920. Maria já se afastou de Porto Rico na noite de quinta, mas seu campo nebuloso continua causando chuvas e ventos em quase todo o país.

Destruição

Segundo o Departamento de Saúde Pública, Maria deixou seis mortos na ilha. O governador local, Ricardo Rosselló, contudo, afirmou à emissora americana CNN que foram registradas 13 mortes. “Nossos esforços já produziram 700 resgates, estamos focando nisso”, disse.

O furacão, agora rebaixado para categoria 3 – depois de atingir a categoria máxima de 5 – deixou 33 mortos em sua passagem pelo Caribe, sendo duas vítimas fatais em Guadalupe, 15 em Dominica e três no Haiti. Mas é em Porto Rico que a situação é mais grave. Estão previstas chuvas torrenciais que agravarão as inundações no território de 3,4 milhões de habitantes, que poderão ficar sem eletricidade durante vários meses e com uma rede de telecomunicações quase totalmente destruída.

O Centro Nacional de Furacões americano (NHC, na sigla em inglês), com sede em Miami, informou que algumas áreas de Porto Rico poderiam sofrer com mais de um metro de chuvas provocadas pelo Maria. “Temos muitas inundações e reportes de devastações completas em zonas de moradias vulneráveis. Ainda está chovendo”, disse Rosselló.

Enquanto isso, na República Dominicana, o furacão deixou 140.000 pessoas sem energia e causou inundações devido à cheia dos rios. O Centro de Operações de Emergência (COE) ordenou a evacuação obrigatória em 26 das 32 províncias do país e mais de 17.000 pessoas foram desalojadas. Quase 3.000 moradias reportaram danos e, segundo o COE, 15 comunidades ficaram isoladas pelas cheias dos rios e uma ponte desabou.

Por volta das 14h locais desta sexta-feira (15h no Brasil), o furacão Maria encontrava-se a 145 quilômetros ao norte das Ilhas Turcas e Caicos, gerando ventos contínuos de até 205 km/h. Segundo o NHC, deve trazer tempestades com ondas de até 4 metros de altura para as ilhas, bem como para o sudeste das Bahamas.

A previsão é de que a tempestade perca força nas próximas 48 horas, enquanto se dirige para o norte do Oceano Atlântico. É improvável que Maria atinja os Estados Unidos, porém pode causar chuvas e ventos fortes na costa sudeste do país, de acordo com o NHC.

(Com agências internacionais)