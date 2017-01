Frio mata pelo menos 25 pessoas na Europa

zoom_out_map 1 /13 Pessoas caminham em um parque de Estrasburgo, no leste da França, após forte nevasca atingir a região - 08/01/2017 (Patrick Hertzog/AFP)

zoom_out_map 2 /13 Homem caminha em rua coberta de neve, em um subúrbio de Sófia, capital da Bulgária - 07/01/2017 (Nikolay Doychinov/AFP)

zoom_out_map 3 /13 Pessoas caminham em estação de ônibus em Istambul, na Turquia, após forte nevasca atingir a região. Dezenas de voos foram cancelados nos aeroportos Ataturk e Sabiha GokÁen, devido à má visibilidade - 07/01/2017 (Ozan Kose/AFP)

zoom_out_map 4 /13 Neve cobre estátua localizada em frente ao Portão de Brandemburgo, em Berlim, na Alemanha - 08/01/2017 (John Macdougall/AFP)

zoom_out_map 5 /13 Neve é empilhada próxima ao Portão de Brandemburgo, em Berlim, na Alemanha, após forte nevasca atingir a região - 08/01/2017 (John Macdougall/AFP)

zoom_out_map 6 /13 Mulher caminha no Memorial do Holocausto, localizado em Berlim, na Alemanha, após forte nevasca atingir a região - 08/01/2017 (John Macdougall/AFP)

zoom_out_map 7 /13 Homens se divertem na Praça Taksim, em Istambul, na Turquia, após forte nevasca atingir a região. Dezenas de voos foram cancelados nos aeroportos Ataturk e Sabiha GokÁen, devido à má visibilidade - 07/01/2017 (Yasin Akgul/AFP)

zoom_out_map 8 /13 Pessoas caminham na Praça Sultanahmet, em Istambul, na Turquia, após forte nevasca atingir a região - 08/01/2017 (Murad Sezer/Reuters)

zoom_out_map 9 /13 Funcionário do aeroporto Ataturk, em Istambul, na Turquia, sobe as escadas de um avião, após forte nevasca atingir a região - 09/01/2017 (Bulent Kilic/AFP)

zoom_out_map 10 /13 Esquiador caminha próximo de vila bávara de Kaltenbrunn, no sul da Alemanha, após forte nevasca atingir a região - 09/01/2017 (Christof Stache/AFP)

zoom_out_map 11 /13 Pessoas caminham em uma rua coberta de neve em Santeramo in Colle, na Itália - 07/01/2017 (Raffaele Pontrandolfo/AFP)

zoom_out_map 12 /13 Homem esquia próximo de vila bávara de Kaltenbrunn, no sul da Alemanha, após forte nevasca atingir a região - 09/01/2017 (Christof Stache/AFP)

zoom_out_map 13/13 Homem caminha na neve, na vila de Jezerc, em Kosovo, após forte nevasca atingir a região - 08/01/2017 (Hazir Reka/Reuters)

Baixas temperaturas e tempestades de neve mataram pelo menos 25 pessoas na Europa central no último fim de semana. Na Polônia, a região que registrou mais mortes, o termômetro chegou a marcar 30 graus Celsius negativos em alguns lugares. Foram 17 vítimas no país apenas entre sábado e domingo, elevando o total de mortos desde novembro para 65.

O rio Danúbio também estava lentamente congelando em Budapeste, algo raro nos últimos anos. A poluição do ar, principalmente de partículas de poeira, forçou reduções de produção de grandes poluidores na República Checa e na Polônia. Para ajudar a melhorar a qualidade do ar, autoridades zeraram a tarifa do transporte público em Varsóvia e Cracóvia.

A mídia checa disse que seis pessoas, a maioria sem-teto, morreram no fim de semana, quatro delas na capital Praga. Diversas estações climáticas nas montanhas checas registraram temperaturas abaixo de 30 graus negativos, incluindo -34,6 graus nas montanhas de Sumava, sudoeste do país.

A agência de notícias estatal húngara MTI relatou no domingo que mínimas recordes foram alcançadas nacionalmente e em Budapeste, com 28,1 graus negativos e 18,6 graus negativos, respectivamente. Dois sem-teto morreram congelados na Eslováquia no fim de semana. Na Bulgária, a neve e ventos fortes bloquearam rodovias e deixaram mais de 75.000 casas no nordeste do país sem eletricidade no fim de semana.

A organização Médicos Sem Fronteiras disse estar “muito preocupada com as milhares de pessoas vulneráveis pelo continente em perigo e presas em condições indignas”. Segundo a instituição, há uma preocupação particular com “as 2.000 pessoas que vivem em assentamentos informais em Belgrado (capital da Sérvia), onde as temperaturas estão alcançando -20 graus”, um grupo formado principalmente por jovens do Afeganistão, do Paquistão, do Iraque e da Síria.

(Com Reuters)