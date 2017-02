França tem 4ª noite de protestos contra violência policial

Os arredores de Paris, capital da França, registraram nesta terça-feira a quarta noite de protestos por conta das agressões de policiais contra um jovem negro de 22 anos que diz ter sido violentado com um cassetete elétrico. Em Aulnay-sous-Bois, cidade onde aconteceu o episódio, a calma reinou, mas manifestações ocorreram em diversos locais do departamento de Seine-Saint-Denis, com carros e lixos queimados, lançamento de coquetéis molotov e confusões com a polícia, que prendeu 17 pessoas.

Os bombeiros chegaram a ser acionados para conter um início de incêndio em uma escola, e um motorista de ônibus ficou levemente ferido por uma garrafa explosiva. A onda de protestos se deve às agressões contra Théo, jovem que acusa policiais de violentá-lo durante uma abordagem. O caso ocorreu na última quinta-feira, no bairro de Rose-des-Vents, em Aulnay-sous-Bois, por volta de 17h. A vítima foi agredida com golpes de cassetete, antes de um agente tentar introduzir um cassetete elétrico em seu ânus. Parte do episódio foi filmada por câmeras de vigilância.

Três policiais estão sendo investigados por violência, e outro é alvo de inquérito por estupro. “Eles jogaram gás lacrimogêneo na minha cabeça, na boca, levei golpes de cassetete na cabeça”, contou Théo à emissora BFM TV. “Achei que fosse morrer”, acrescentou o jovem, que na última terça-feira recebeu a visita do presidente da França, François Hollande, no hospital, onde passou por uma cirurgia no reto.

Desde as agressões, a cidade de Aulnay-sous-Bois e outros pontos dos arredores de Paris vêm registrando diversos protestos — alguns deles violentos — contra a polícia. O próprio Théo fez um apelo para que os moradores de seu município parassem com a “guerra”. “Amo minha cidade e quero encontrá-la como a deixei”, disse.

(Com ANSA)