França registra queda de turistas estrangeiros em 2016

O número de turistas que visitaram a França em 2016 caiu em relação ao ano anterior, informou nesta sexta-feira o Ministério das Relações Exteriores da França. O chanceler Jean-Marc Ayrault atribuiu a queda ao impacto dos atentados terroristas, dos temporais e das greves, que atingiram o país recentemente.

No ano passado, a França recebeu cerca de 82,5 milhões de turistas, contra 85 milhões de visitantes em 2015. O ministro garantiu, no entanto, que a queda não prejudicou a posição da França como o maior destino turístico mundial.

O Ministério do Turismo também informou em seu balanço que os mais de 82 milhões de turistas “refletem a força do setor”, que, mesmo nesse ano “difícil” para o turismo, conseguiu ter um impulso em algumas áreas. A pasta destacou que ter registrado “um retorno em massa da clientela japonesa, com um aumento de 60% das reservas aéreas para Paris no primeiro trimestre de 2017”.

O governo francês destinou 43 milhões de euros extras ao setor – boa parte para reforçar a segurança – como medida excepcional para impulsionar o turismo. O país traçou como objetivo atrair 100 milhões de turistas no ano de 2020, e trabalha também para prolongar a duração de sua estadia e aumentar sua despesa média por pessoa.

Prisões

Quatro pessoas foram presas, nesta sexta-feira, em Montpellier, cidade do sul da França, suspeitas de planejar um atentado terrorista no país. Entre as pessoas sob custódia há um homem de 20 anos e sua namorada de 16 anos, ambos conhecidos das autoridades por suas ligações com o islamismo radical. Foram encontrados explosivos e outros materiais para a fabricação de bombas na casa do homem. Segundo autoridades locais, o ataque ocorreria em Paris.

(Com agência EFE)