França prende 3 suspeitos de planejar atentado terrorista

Três homens foram detidos nesta terça-feira pela polícia francesa em Clermont-Ferrand, em Marselha e na região de Paris, suspeitos de planejar um atentado terrorista, informaram veículos de imprensa locais. O jornal regional La Montagne indicou em seu site que em Clermont-Ferrand a operação começou no início da manhã no bairro de Fontaine du Bac, com a captura de um indivíduo, que teve seu apartamento e sua garagem revistados por membros do esquadrão antibomba, que chegaram de helicóptero.

Os serviços secretos franceses, que monitoraram os suspeitos durante meses por estarem planejando viajar a zonas controladas por grupos jihadistas na Síria, decidiram atuar por considerar que os três homens avançavam em seus planos de atentado, indicou a emissora BFMTV. A Procuradoria de Paris, responsável pelos casos de terrorismo, tinha lançado em janeiro uma investigação preliminar.

Nas comunicações interceptadas pelos investigadores da direção geral da Segurança Interior (DGSI), além de falar de projetos de atentado, os suspeitos mostraram vínculos com um conhecido jihadista francês, Rachid Kassim, dado como morto desde o início do mês em uma operação americana na Síria. De acordo com a rádio France Info, o homem detido em Clermont-Ferrand tem 27 anos, o de Marselha 18 e o da região de Paris 30.

A França, que está em estado de emergência desde os atentados de 13 de novembro de 2015, vive uma ameaça terrorista que se materializou em repetidas ocasiões desde então. No último dia 3 de fevereiro, um egípcio de 29 anos atacou com um facão militares que faziam a segurança do museu do Louvre e feriu um deles aos grito de “Alá é grande”.

