França: Macron nomeia Edouard Philippe como primeiro-ministro

O presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou nesta segunda-feira como primeiro-ministro Edouard Philippe, prefeito da cidade de Le Havre e membro do partido de direita Os Republicanos, anunciou o secretário-geral do Palácio do Eliseu.

A designação do político de 46 anos, que não pertence ao movimento do presidente, o En Marche!, reflete o desejo de união do centrista Macron. A escolha é também um estratégia necessária do líder francês para atrair parte dos conservadores, com intenção de conquistar maioria nas eleições legislativas de junho. Com o discurso “nem de direita nem de esquerda”, Macron luta por apoio nos dois lados da política francesa, para colocar em prática seus planos de reforma.

Considerado parte da direita moderada, o primeiro-ministro escolhido é um aliado de longa data de Alain Juppé, que ficou em segundo lugar nas indicações republicanas para a corrida eleitoral à Presidência deste ano. Como premiê, Philippe ocupará a função de chefe de governo e deve recomendar os outros membros do gabinete para aprovação de Macron.

O anúncio do presidente francês, feito por Alexis Kohler, secretário-geral, dá início a sua primeira semana de governo. Ainda hoje, Macron, um defensor da União Europeia (UE),viajará para a Alemanha para um encontro com a chanceler Angela Merkel.

(Com AFP)