Fotos: imóvel de Ivanka Trump em NY está disponível para locação

zoom_out_map 1 /9 Apartamento de Ivanka Trump em Manhattan, avaliado em U$4.1 milhões, em Nova York (StreetEasy/Divulgação)

Depois que Ivanka, filha do presidente americano Donald Trump, mudou-se com a família para Washington – seu marido, Jared Kushner, é assessor do sogro na Casa Branca – um dos apartamentos da família em Manhattan, Nova York, ficou disponível para locação. A ausência de interessados fez o valor inicial de 15.000 dólares (equivalente a 46.000 reais) mensais cair para 13.000 dólares (40.000 reais).

O imóvel de dois quartos fica um andar abaixo da cobertura da família no mesmo edifício, o Trump Park Avenue, onde Ivanka, o marido e os três filhos se hospedam quando estão em Nova York. Localizado no número 502 da Park Avenue, o edifício de 32 andares adquirido por Donald Trump em 2001 por 155 milhões de dólares (mais de 355 milhões de reais) tem hotel, manobristas 24 horas por dia, serviços de diarista e lavanderia, academia e gerente, de acordo com a rede Fox News.

O apartamento para locação tem piso de carvalho, uma ampla e iluminada sala de estar com janelas grandes de vidro e uma suíte principal com banheiro de mármore.

Ele foi adquirido pela família Trump em 2004 por 1 milhão de dólares. Ivanka tentou vender o apartamento por 4,1 milhões de reais, mas com a falta de interessados, listou o imóvel para locação na corretora da família.