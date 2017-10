Flórida declara emergência por discurso de supremacista branco

O governador da Flórida, Rick Scott, declarou estado de emergência nesta segunda-feira em antecipação ao discurso do líder de um grupo supremacista branco programado para ocorrer nesta semana na Universidade da Flórida. A medida foi tomada como forma de o governo liberar recursos para lidar com possíveis distúrbios e casos de violência.

“Este decreto estadual é uma medida adicional para fazer com que a Universidade da Flórida e a comunidade inteira estejam preparadas, de forma que todos fiquem seguros”, disse Scott em comunicado. No decreto, o governador disse existir a necessidade de implantar um plano de segurança coordenado entre agências locais e estaduais antes do discurso de Richard Spencer nesta quinta-feira na cidade de Gainesville. Spencer lidera um grupo supremacista branco.

Em agosto, em Charlottesville, na Virginia, cenas de violência foram registradas quando manifestantes saíram às ruas para protestar contra as marchas organizadas por movimentos supremacistas brancos e neonazistas. Além de diversos feridos nos confrontos, uma pessoa foi morta ao ser atropelada por um homem de 20 anos com filiações extremistas.

O presidente da Universidade da Flórida, Kent Fuchs, instruiu os alunos a manterem distância, não dar atenção a Spencer e ignorar sua “mensagem de ódio”. Em vídeo divulgado na última semana, ele afirma que a lei o obrigou a permitir o discurso, mas ressaltou que “os valores de nossas universidades não são compartilhados pelo senhor Spencer. Nossos campi são lugares onde pessoas de todas as raças, origens e religiões são bem-vindas e tratadas com amor”.

Fuchs negou um pedido para a realização do discurso de Spencer na Universidade da Flórida para setembro, mas foi obrigado a ceder diante da possibilidade de um processo judicial, segundo informa a mídia local. De acordo com uma rede de TV de Gainesville, o grupo de Spencer, o Instituto de Políticas Nacionais, terá que pagar mais de 10.000 dólares pela locação do espaço e arcar com os custos de segurança, estimados em 500.000 dólares.

(Com Reuters)