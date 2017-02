Filha de Hillary e assessora de Trump batem boca pelo Twitter

Filha do ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, Chelsea Clinton não perdeu a chance de cutucar uma das principais assessoras de Donald Trump, Kellyanne Conway. Na última sexta, Conway deu uma entrevista a emissora MSNBC citando um tal “massacre” em Bowling Green, no estado de Kentucky. Porém, esse atentado nunca aconteceu. Através do Twitter, a filha da ex-senadora americana Hillary Clinton escreveu: “Por favor, não invente atentados”, ao agradecer o fato de não haver feridos na tentativa de ato terrorista no Museu do Louvre, em Paris.

Very grateful no one seriously hurt in the Louvre attack …or the (completely fake) Bowling Green Massacre. Please don't make up attacks. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) February 3, 2017

Na entrevista a MSNBC, Kellyanne Conway culpou dois refugiados iraquianos por um massacre fictício em solo americano. A afirmação foi rapidamente desmentida por jornalistas e analistas. A história real: em 2011, dois cidadãos iraquianos foram presos por uma tentativa fracassada de enviar dinheiro e armas à Al Qaeda no Iraque. Os dois apoiadores do grupo terrorista moravam em Bowling Green, no Kentucky, e atualmente estão cumprindo sentença de prisão perpétua. Mas não houve massacre, nem foram acusados de planejar um.

Horas mais tarde à postagem de Chelsea, foi a vez de Kellyanne rebater as acusações com ainda mais fel. “A mentira da Bósnia é um grande lembrete”, disse a assessora de Trump. Ela se referia ao discurso fantasioso de Hillary feito em 2008 sobre uma visita que ela e a filha fizeram à Bósnia em 1996. Confrontada com a versão pouco verídica dos fatos, a candidata democrata à presidência americana na última eleição afirmou ter se confundido sobre os detalhes da viagem. Para finalizar, Conway imitou a franqueza implacável do chefe e disse: “Vocês perderam a eleição”.

Bosnia lie a Great reminder. And 2 @ChelseaClinton & others, you can't "invent" quality candidates either. I misspoke; you lost the election https://t.co/7TwnX2b5yA — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) February 3, 2017

