FBI desmantela planos de ataques a metrô e Times Square em NY

Três simpatizantes do grupo Estado Islâmico prepararam ataques terroristas no ano passado em Nova York, visando locais de concertos musicais, estações de metrô e a Times Square. Segundo o FBI, o plano foi descoberto e logo desmantelado.

Um dos homens, Abdulrahman El Bahnasawy, comprou materiais para fabricação de bombas, mas foi preso depois de viajar do Canadá para Nova Jersey em maio de 2016. Um cidadão dos EUA, Talha Haroon, de 19 anos, foi preso no Paquistão em 2016. Russell Salic, de 37 anos, foi preso nas Filipinas em abril passado.

De acordo com denúncias, El Bahnasawy enviou a imagem da Times Square com uma mensagem de smartphone dizendo: “Nós precisamos de um carro bomba na Times Square. Olhe essa multidão de pessoas!” Em outra mensagem, El Bahnasawy expressou o desejo de “atacar shows musicais para matar muitas pessoasl. Nós apenas entramos com armas em nossas mãos. É assim que os grupos de Paris fizeram”. El Bahnasawy, de 19 anos, se declarou culpado em outubro de 2016, mas o caso foi selado, enquanto a investigação prosseguia.

(Com Estadão Conteúdo)