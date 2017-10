Família esquece criança em milharal e só percebe um dia depois

Uma criança de três anos foi encontrada no meio da noite desta segunda-feira perdida em um milharal em um subúrbio de Salt Lake City, nos Estados Unidos. O menino foi levado à delegacia, onde esteve sob a custódia dos policiais até a mãe ligar para as autoridades, apenas na manhã de terça-feira, reportando o desaparecimento do filho.

Joe Monson, o sargento responsável pelo caso, disse, segundo informam jornais locais, que a criança estava junto a familiares em um espaço chamado Crazy Corn Maze, no condado de West Jordan. Aparentemente, ela foi deixada para trás sem que ninguém percebesse. Após a ligação da mãe na manhã seguinte do acontecimento, ela apareceu na delegacia acompanhada de cerca de dez crianças para registrar o caso.

O menino, cujo nome não foi divulgado, foi encontrado com frio e assustado, mas sem ferimentos. Monson aponta que não ficou claro em um primeiro momento como o sumiço do garoto passou despercebido pela família, mas disse que a polícia está investigando o caso para saber se as autoridades irão autuar alguém criminalmente pelo ocorrido.

Desaparecida

Em outro caso, a menina de 3 anos que foi colocada de castigo para fora de casa pelo pai por se recusar a beber leite continua desaparecida. Segundo o último boletim divulgado pelas autoridades do condado de Richardson, em Dallas, Texas, onde o caso ocorreu, o FBI foi envolvido nas investigações e conduziu um processo de busca na casa da garota. O pai adotivo da criança, Wesley Mathews, que deixou a menina na rua sozinha, não foi declarado suspeito.