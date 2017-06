Explosão perto de um jardim de infância deixa 7 mortos na China

Uma explosão ocorreu nesta quinta-feira perto de um jardim de infância no leste da China, matando sete pessoas e ferindo 59, incluindo crianças. Segundo a emissora chinesa CCTV, duas pessoas morreram no local e cinco faleceram no hospital. Nove vítimas estão em estado grave.

Foi aberta uma investigação para determinar a origem da explosão, segundo uma fonte da delegacia de Fengxian, onde se localiza a escola. Segundo a agência de notícias Xinhua, a explosão aconteceu perto da entrada da escola, na província de Jiangsu.

A explosão aconteceu no fim da tarde (horário local), quando os alunos saíam da escola, segundo a Xinhua, que citou funcionários da cidade de Xuzhou, vizinha a Fengxian.

(Com AFP)