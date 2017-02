Explosão em usina nuclear francesa deixa feridos

Uma explosão atingiu nesta quinta-feira a usina nuclear de Flamanville, na França, deixando cinco pessoas levemente feridas, reporta a imprensa local. As autoridades descartaram o risco de vazamento de material radioativo. A explosão ocorreu por volta das 10hoo da manhã no horário local (7h00 de Brasília), na sala de máquinas da central nuclear, localizada no noroeste da França, próxima ao Canal da Mancha. A sala de máquinas não contém materiais radioativos.

A usina de Flamanville tem dois reatores nucleares construídos na década de 1980, mas a explosão não os atingiu, informou a agência nuclear francesa ASN, via Twitter. Mesmo assim, as autoridades resolveram desligar um reator como precaução. As equipes de resgate já chegaram à central nuclear e um plano de emergência foi colocado em vigor. As causas da explosão estão sendo investigadas. E outro post, a agência informou que vai divulgar informações mais completas sobre o ocorrido ainda hoje.

(Com ANSA)