Explosão em fábrica de fogos deixa 47 mortos na Indonésia

Duas explosões e um incêndio em uma fábrica de fogos de artifício nas redondezas de Jacarta, capital da Indonésia, deixaram ao menos 47 mortos e dezenas de feridos nesta quinta-feira, informaram as autoridades. O número de vítimas fatais deve aumentar à medida que os resgates aconteçam no local do incidente, que contava com 103 trabalhadores registrados.

O chefe da polícia de Tangerang, Harry Kurniawan, disse que os mortos foram encontrados por policiais que entraram no depósito da fábrica. O local operava há apenas dois meses, revelou a mídia local. “Ainda estamos investigando as causas do incêndio”, disse o porta-foz da polícia Argo Yuwono, adicionando que a prioridade é evacuar as vítimas.

Segundo informações divulgadas por redes locais, testemunhas alegam ter ouvido duas explosões, uma por volta de 10h (3h no horário de Brasília) e outra cerca de três horas depois. O estrondo pôde ser ouvido a quilômetros de distância de Tangerang, distrito industrial onde fica o depósito. Toda a vegetação a 10 metros do local ficou destruída.

“As queimaduras foram tão intensas que você não conseguia identificar o rosto das vítimas”, disse Deden Nurjaman, um oficial envolvido no resgate. Um médico de um hospital nas imediações, ouvido por uma emissora local, disse que contava com sete pessoas sob seus cuidados, algumas das quais com queimaduras em 80% do corpo.