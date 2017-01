Carro-bomba deixa ao menos 37 mortos e 65 feridos no Iraque

Pelo menos 37 pessoas morreram e outras 65 ficaram feridas nesta segunda-feira em um atentado com um carro-bomba que estava estacionado em uma praça do distrito de maioria xiita Cidade de Sadr, no leste de Bagdá, no Iraque.

O atentado aconteceu pouco depois da chegada à capital iraquiana do presidente da França, François Hollande, que tem hoje uma agenda de reuniões com líderes do país árabe e depois deve passar em revista as tropas francesas no norte do país.

O carro explodiu pouco antes do meio-dia local (7h de Brasília), e também causou danos em vários veículos e edifícios próximos, explicou a fonte policial. As forças de segurança cercaram a região para evitar outros ataques.

Este foi o terceiro atentado em três dias consecutivos no Iraque, após dois ataques suicidas que deixaram 28 mortos em Bagdá na noite de Ano Novo, e outra ação similar que causou sete mortes ontem na cidade de Al Najaf, no sul do país.

A autoria dos dois primeiros ataques foi reivindicada pelo grupo terrorista Estado Islâmico, que atualmente enfrenta o exército iraquiano na cidade de Mossul, a capital da província de Ninawa, no norte do país.

O exército iraquiano retomou na última quinta-feira sua ofensiva contra o EI no interior de Mossul e, nos primeiros dias de combates, retomou vários bairros do leste da cidade que estavam nas mãos dos jihadistas.

A visita de Hollande tem como motivo principal a ofensiva contra o grupo terrorista, na qual a França participa com tropas, carros de combate e aviões.

Hollande se deslocará hoje a Erbil, a capital do Curdistão iraquiano, que fica a cerca de 80 quilômetros de Mossul, onde se encontram as bases militares francesas.

(Com Agência EFE)