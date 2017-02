Ex-miss atacada com ácido posta 1º vídeo após agressão

Após 28 dias internada, a ex-miss italiana Gessica Notaro publicou na noite desta quinta-feira um vídeo de agradecimento em sua conta no Facebook depois de sofrer um ataque com ácido do ex-namorado. “Eu já fui submetida a duas operações de pele e na próxima semana vou sofrer uma no olho, mas tento ser positiva. Todos vocês estão me dando uma carga incrível e por que não agradecer o suficiente? Muito obrigada a todos de coração”, disse ela.

Notaro ainda está internada em um hospital de Cesena, no leste da Itália, onde passou por duas cirurgias para reconstrução dos tecidos faciais. O olho esquerdo continua sendo uma preocupação para os médicos, que estão fazendo o possível para que ela recupere a visão. “O caminho ainda é longo, mas é preciso ser forte”, completou.

Notaro foi internada no dia 10 de janeiro em estado gravíssimo após ter sofrido um ataque de seu ex-namorado, um cidadão de Cabo Verde, na África, chamado Jorge Edson Tavares, de 29 anos. A vítima teve queimaduras profundas no rosto, principalmente na região dos olhos, e corre o risco de perder a vista. Notaro, é originária de Rimini, na Emilia-Romana, e foi eleita miss dessa região em 2007, mesmo ano em que foi finalista do Miss Itália.



