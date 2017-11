Ex-mulher de Berlusconi é obrigada a devolver R$ 230 mi de pensão

A ex-esposa de Silvio Berlusconi Veronica Lario será obrigada a ressarcir o ex-primeiro-ministro italiano em cerca de 60 milhões de euros (230 milhões de reais). O valor, segundo decisão da Justiça da Itália, diz respeito ao recebimento indevido de pensão desde 2014 por Veronica, com quem o ex-premiê manteve uma relação de quase 30 anos e tem três filhos.

A decisão foi tomada pelo Tribunal de Apelação de Milão, que aceitou os argumentos da defesa de Berlusconi comprovando que Veronica é financeiramente independente e, portanto, não tinha direito a uma pensão mensal. A corte baseou a decisão no precedente estabelecido pelo caso do ex-ministro de Economia Vittorio Grilli, no qual o Supremo Tribunal italiano decidiu a favor do oficial.

A disputa entre o casal começou em maio de 2009, quando a então esposa do político e empresário pediu o divórcio após ver imagens de Bersluconi na festa de aniversário de 18 anos de Noemi Letizia, episódio que trouxe à tona diversos envolvimentos dele com prostitutas de luxo. A separação judicial foi efetivada apenas em março de 2014, data que marca o início do recebimento indevido de pensão, segundo a interpretação da Justiça italiana.

Em dezembro de 2012, o Tribunal de Milão estabeleceu para Venonica uma pensão de 3 milhões de euros por mês. Em junho de 2016, o Tribunal de Monza rebaixou a quantia e decidiu que Berlusconi devia pagar uma pensão de 1,4 milhão de euros por mês à sua ex-mulher. Em maio deste ano, o montante foi elevado a 2 milhões de euros por decisão do Supremo Tribunal.

De acordo com a defesa de Berlusconi, Veronica detém um patrimônio líquido de 16 milhões de euros, além de joias e as sociedades imobiliárias que provam sua condição financeira autossuficiente. Ela vive em uma mansão de 120 mil metros quadrados que pertence à família, segundo a agência italiana Ansa. Com 81 anos, Berlusconi atualmente mantém um relacionamento com Francesca Pascale, uma mulher 49 anos mais jovem que ele.