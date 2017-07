EUA vão proibir viagens de turismo à Coreia do Norte

O governo dos Estados Unidos vai proibir seus cidadãos de viajaram por turismo para a Coreia do Norte a partir do mês que vem. A informação é de duas operadoras de viagens que levam turistas ocidentais para o isolado país asiático.

A proibição, se confirmada, virá apenas semanas depois da morte do estudante universitário Otto Warmbier, que foi preso durante viagem em Pyongyang no ano passado e retornou aos Estados Unidos em estado de saúde grave, no mês passado.

As operadoras, Koryo Tours e Young Pioneer Tours, ambas com sede na China, disseram hoje que a embaixada sueca em Pyongyang, que lida com assuntos diplomáticos dos Estados Unidos na Coreia do Norte, entrou em contato com elas separadamente para informá-las da decisão americana.

Segundo as operadoras, a embaixada sueca disse que os Estados Unidos farão o anúncio oficial na quinta-feira da próxima semana e que a proibição entrará em vigor 30 dias depois, no fim de agosto. Eventuais violações da regra levarão o governo americano a anular o passaporte do viajante, informou a Young Pionner, repassando informações da embaixada.

Ainda não está claro se a proibição se estenderá também a casos de trabalho humanitário e educacional na Coreia do Norte.

