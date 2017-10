Forças aliadas dos Estados Unidos capturaram neste domingo o maior campo de petróleo do grupo extremista Estado Islâmico. As forças democráticas Sírias lideradas pelos curdos disseram que estão no controle total do campo Al-Omar.

O Estado Islâmico passou a deter Al-Omar em 2014, quando o grupo varreu grandes áreas na Síria e no vizinho Iraque. A estimativa é de que a produção do campo seja de cerca de 9 mil barris um dia, sendo uma fonte importante de receita para os extremistas.