EUA prometem resposta a teste de mísseis “inaceitável” do Irã

A embaixadora dos Estados Unidos para a ONU, Nikki Haley, afirmou nesta terça-feira considerar “absolutamente inaceitável” o teste com mísseis balísticos realizado pelo Irã no fim de semana e prometeu que seu país agirá em resposta.

“Vamos agir. Vamos ser fortes. Vamos ser claros e vamos fazer o que for necessário para proteger os americanos e as pessoas no mundo todo”, disse Haley ao término de uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre este assunto.

A nova embaixadora dos EUA reiterou que está “confirmado” que o Irã realizou um teste no domingo e que ele vai contra o estabelecido pela resolução 2231 aprovada em 2015 pelo Conselho de Segurança. Segundo um funcionário da Defesa dos Estados Unidos revelou à rede americana CNN, o teste falhou.

(Com EFE)