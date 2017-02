EUA darão resposta “esmagadora” em caso de uso de armas nucleares

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, alertou a Coreia do Norte nesta sexta-feira sobre uma resposta “efetiva e esmagadora” caso o país escolha usar armas nucleares, ao assegurar apoio imediato americano à Coreia do Sul. “Qualquer ataque aos Estados Unidos, ou a nossos aliados, serão derrotados, e qualquer uso de armas nucleares terão respostas que serão efetivas e esmagadoras”, disse Mattis no Ministério da Defesa da Coreia do Sul, no encerramento de uma visita de dois dias.

Os comentários de Mattis acontecem em meio a preocupações de que a Coreia do Norte possa estar pronta para testar um novo míssil balístico. A Coreia do Norte, que regularmente ameaça destruir a Coreia do Sul e seu principal aliado, os Estados Unidos, conduziu mais de 20 testes de mísseis no ano passado, assim como dois testes nucleares, em desafio a resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU) e sanções.

O Norte também aparenta ter reiniciado operação de um reator na usina nuclear de Yongbyon, a principal do país, que produz plutônio e pode ser usada para um programa de armamento nuclear, de acordo com o centro de pesquisa 38 North, dos EUA. “A Coreia do Norte continua a lançar mísseis, desenvolver seu programa de armas nucleares e participar de uma retórica e comportamento ameaçadores”, disse Mattis, nomeado para o cargo pelo presidente Donald Trump.

As ações da Coreia do Norte fizeram com que Washington e Seul respondessem com aumento de precauções militares, incluindo o esperado envio de um sistema de defesa de mísseis americano, conhecido como Thaad, à Coreia do Sul, posteriormente neste ano. Os dois países reafirmaram o compromisso nesta sexta-feira.

(Com agência Reuters)