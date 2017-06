EUA checarão e-mails e redes sociais de solicitantes de visto

O governo dos Estados Unidos lançou um novo questionário a ser preenchido para a solicitação do visto americano em todo o mundo. A nova checagem pede dados de redes sociais dos últimos cinco anos e informações pessoais de até 15 anos atrás.

As perguntas, que fazem parte de um esforço para tornar mais rígida a verificação de potenciais visitantes dos Estados Unidos, foram aprovadas em 23 de maio pelo Escritório de Gestão e Orçamento, apesar das muitas críticas feitas por autoridades de educação e grupos acadêmicos. Os críticos argumentam que o novo processo levaria a longos atrasos no processo de obtenção de visto e ao desencorajamento de estudantes e cientistas internacionais de viajarem ao país.

De acordo com os novos procedimentos, autoridades consulares podem requisitar aos solicitantes de visto todos os números de passaportes anteriores, cinco anos de dados de redes sociais, endereços de e-mail e números de telefone e até 15 anos de informações pessoais incluindo endereços e histórico de empregos e viagens.

As autoridades requisitarão as informações adicionais quando determinarem que “essas informações são necessárias para confirmar a identidade ou conduzir uma verificação de segurança nacional mais rigorosa”, informou uma autoridade do Departamento de Estado na quarta-feira.

O Departamento disse anteriormente que a verificação mais rígida se aplicaria a solicitantes “que justificaram a investigação adicional em conexão com terrorismo, ou outra inviabilidade de visto relacionada à segurança nacional”.

(Com Reuters)