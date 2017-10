EUA: atirador deixa três mortos em Maryland e foge

Um homem matou três pessoas a tiros e deixou outras duas feridas na manhã desta quarta-feira na cidade de Edgewood, em Maryland, nos Estados Unidos. O atirador está foragido, segundo a polícia local.

De acordo com o delegado do condado de Harford, Jeffrey Gahler, todas as vítimas do tiroteio trabalhavam na mesma empresa, Advanced Granite Solutions. O atirador invadiu o escritório da companhia de venda e fabricação de peças de granito, em um centro empresarial, e disparou contra as cinco pessoas, de acordo com a emissora CNN.

“Policiais chegaram ao local dos fatos às 9h02 e encontraram cinco pessoas feridas de bala. Três delas morreram”, disse Gahler em uma coletiva de imprensa. O delegado acrescentou que as autoridades identificaram o suspeito como Radee Prince, de 37 anos.

Ele teria fugido do local usando um carro, cuja placa e modelo já foram determinados. Segundo o jornal local The Baltimore Sun, Prince já teve sua prisão decretada em várias ocasiões no passado, por roubo e posse indevida de arma de fogo.

As duas pessoas feridas já estão no hospital, mas se encontram em estado grave. O tiroteio aconteceu em Edgewood, uma cidade de 25.000 habitantes, localizada 30 quilômetros ao sul de Baltimore, em Maryland, na costa leste dos Estados Unidos.

