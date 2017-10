Estrela da TV russa se candidata à presidência

Estrela da televisão russa, Ksenia Sobchak anunciou nesta quarta-feira sua intenção de concorrer às eleições presidenciais de março. A filha do ex-prefeito de São Petersburgo é próxima do campo liberal e deve representar parte da oposição diante de uma provável candidatura de Vladimir Putin.

“Como qualquer cidadão da Rússia, tenho o direito de concorrer à presidência”, declarou a mulher de 35 anos em um vídeo postado em seu site de campanha. Descrita pela revista Vogue como a versão russa da socialite norte-americana Paris Hilton, Sobchak é filha de Anatoli Sobtchak, ex-prefeito de São Petersburgo e mentor político do presidente Putin.

Ksenia estrelou vários programas de televisão e é editora-chefe da versão russa da revista de moda L’Officiel. Embora tenha pouca probabilidade de vitória, em seu vídeo de lançamento disse ter o direito de concorrer ao cargo político mais alto da Rússia sob a Constituição do país, que estipula que todos os candidatos devem ter 35 anos ou mais.

“Eu decidi exercer este direito porque eu sou contra todos estes (candidatos) que normalmente exercem este direito”, disse. “Quando eu tinha 18 anos e estava estudando na universidade, Vladimir Putin se tornou presidente da Rússia. Crianças que nasceram naquele ano irão votar agora. Pense nisto”.

Pesquisas de opinião indicam que Putin, que domina a política russa há quase duas décadas, irá vencer confortavelmente a reeleição caso, como muitos observadores esperam, decida buscar em março o que seria seu quarto mandato. No entanto, uma minoria significativa de eleitores acusa o chefe do Kremlin de supervisionar um sistema corrupto que isolou a Rússia do mundo.

Um de seus principais opositores é Alexei Navalny, blogueiro e ativista que organizou uma série de protestos contra o presidente no país. Autoridades russas dizem que Navalny está inelegível para concorrer à presidência por conta de uma condenação criminal, que ele diz ter sido forjada.

(Com Reuters e AFP)