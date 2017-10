Escola obriga aluna a tingir o cabelo para assistir às aulas

Uma estudante apresentou uma denúncia contra uma escola de Osaka, no leste do Japão, por tê-la obrigado a tingir o cabelo de preto para assistir às aulas. A menina tem cabelos naturalmente castanhos, algo incomum no país asiático, cuja população tem majoritariamente o cabelo preto e no qual impera a homogeneidade racial.

Os professores pediram reiteradamente à aluna que tingisse o cabelo sob a ameaça de impedi-la de ficar na sala aula, apesar de sua mãe ter notificado ao centro que o castanho era a cor natural do cabelo.

Vários centros de educação proíbem os alunos de tingir o cabelo, dentro de estritos códigos de conduta que também não permitem a maquiagem ou exigem um uniforme idêntico para todos. Para assegurar a uniformidade, alguns centros chegam a solicitar documentação aos estudantes que tenham o cabelo de uma cor distinta ao preto para provar que se trata da sua tonalidade natural.

A aluna envolvida, cujo nome não foi revelado, desenvolveu uma irritação no couro cabeludo por tingi-lo em múltiplas ocasiões depois que os professores continuaram dizendo que sua tonalidade não era suficientemente escura, segundo disse seu advogado, Yoshiyuki Hayashi, à agência de notícias japonesa Kyodo.

A estudante, de 18 anos, reivindica uma indenização de 2,2 milhões de ienes (o equivalente a 62 mil reais) ao centro educativo e às autoridades regionais que o administram pelos danos físicos que sofreu ao ver-se forçada a pintar o cabelo repetidamente, segundo a Kyodo.

O Conselho de Educação da província de Osaka, por sua parte, evitou pronunciar-se diretamente sobre o caso, mas afirmou que cada colégio tem poder para estabelecer suas regras de conduta.

(com EFE)