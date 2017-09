Erdogan quer trocar Gülen por pastor americano preso na Turquia

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan propôs nesta quinta-feira a Washington uma troca envolvendo o clérigo islamita turco Fetullah Gülen, que reside nos Estados Unidos e a quem Ancara acusa de ser o responsável pelo fracassado golpe militar de 2016, por um pastor americano preso na Turquia há quase um ano.

“Entregamos a vocês todos os documentos necessários” para a extradição de Gülen, declarou Erdogan em um discurso na Academia da Polícia em Ancara, dirigindo-se aos Estados Unidos. A imprensa local assegura que o presidente americano Donald Trump pediu a liberdade do pastor Andrew Brunson, detido em outubro de 2016, durante uma reunião com o líder turco no dia 21 em Nova York.

“‘Devolvam-nos o pastor’, dizem eles. Vocês também têm um pastor. Entreguem-no (Gülen) a nós”, disse Erdogan. “Depois o julgaremos (Brunson) e daremos a vocês”, afirmou. “O (pastor) que temos está em julgamento. O outro não, está morando na Pensilvânia. Vocês podem entregá-lo facilmente. Vocês podem entregá-lo já.”

Ancara já pediu em reiteradas ocasiões a extradição de Gülen, ex-aliado de Erdogan a cujos apoiadores se atribui a tentativa de depor o governo do presidente em julho de 2016. O clérigo nega qualquer papel no golpe malfadado, no qual 250 pessoas morreram. Sua rede de seguidores é tratada pelo governo turco como uma organização terrorista.

Milhares de pessoas foram detidas na repressão desencadeada após a tentativa de golpe, incluindo o missionário cristão norte-americano Andrew Brunson, responsável por uma pequena igreja em Izmir, no litoral oeste turco. Foi preso em 7 de outubro de 2016 sob a acusação de “ser uma ameaça à segurança nacional” e mais adiante, enquanto esperava sua expulsão, foi acusado também de ter vínculos com Gülen, sendo enviado à prisão preventiva.

(Com EFE e Reuters)