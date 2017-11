Enfermeiras chinesas são punidas por fazer ‘live’ no trabalho

Duas enfermeiras chinesas foram suspensas indefinidamente depois de transmitirem ao vivo através da internet a rotina de do trabalho que exerciam como agentes de saúde, informou nesta quinta-feira o jornal local “Shine”.

As enfermeiras, que trabalhavam no departamento de cirurgia urinária do hospital Yulin N.1, na província de Shaanxi, norte da China, atraíram mais de 400 espectadores durante a transmissão, de uma hora de duração.

Inclusive um dos espectadores advertiu as enfermeiras de que não transmitissem durante o horário de trabalho porque poderiam cometer erros ao administrar medicamentos. “Isso não vai acontecer, somos muito profissionais”, respondeu uma delas.