Embaixador britânico na UE renuncia três meses antes do Brexit

O embaixador britânico na União Europeia (UE), Ivan Rogers, apresentou sua renúncia, segundo informou nesta terça-feira a emissora BBC. Ocupando o cargo desde 2013, Rogers não explicou ainda as razões de sua saída.

Considerado uma pessoa experimentada em negociações da UE, ele renunciou a seu posto pouco antes que o Reino Unido inicie, no final do próximo mês de março, as negociações sobre o Brexit, a saída do país do bloco europeu. O embaixador britânico se limitou a dizer a sua equipe que tinha decidido antecipar sua saída, prevista para o próximo mês de novembro.

(Com agências EFE e AFP)