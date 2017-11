Em negociação com militares, Mugabe se recusa a renunciar

O presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, se recusou a apresentar sua renúncia como parte das negociações com os militares, que se rebelaram contra seu governo e o mantêm detido em sua casa, informou nesta quinta-feira a imprensa da África do Sul.

Segundo uma fonte política consultada pelo jornal Times de Johanesburgo, Mugabe insiste em permanecer como o único líder legítimo do país e rejeita inclusive a mediação de intermediários da Igreja. “E os militares insistem que o presidente tem que pôr fim ao seu mandato”, indicaram as fontes citadas pelo jornal. “É uma espécie de beco sem saída”, acrescentaram. Por sua parte, a oposição também pede a renúncia do presidente para pôr fim à crise.

O Zimbabué vive hoje momentos de tensão em meio aos rumores de que se está desenvolvendo uma negociação que poria fim a 37 anos do presidente no poder. Durante o dia de ontem, segundo confirmou a imprensa local, os militares confinaram o chefe de Estado, de 93 anos.

Também prenderam três ministros que apoiam a candidatura da primeira-dama, Grace Mugabe, de 52 anos. Grace era vista como principal candidata à vice-presidência para disputar as eleições de 2018 depois que seu marido destituiu o vice, Emmerson Mnangagwa, na semana passada.

O afastamento do vice-presidente – um veterano de guerra que aparecia em todas as previsões como sucessor de Mugabe – detonou a atual crise no país.

Na noite de terça-feira, um porta-voz do exército negou em mensagem televisionada que o país passava por um golpe de Estado. De acordo com o militar, a atuação é contra o establishment político do país, mas não há intenção de depor Mugabe. “Nós queremos deixar muito claro que essa não é uma tomada militar do governo”, afirmou o general Sibusiso Moyo. “O que as Forças de Defesa do Zimbábue fazem é pacificar uma situação política, social e econômica degenerada em nosso país.”

Contudo, segundo oficiais da oposição ouvidos pelo jornal britânico The Guardian, o atual líder do país estaria em negociação com os militares e renunciaria à presidência ainda nesta semana, vaga que seria ocupada por Mnangagwa.