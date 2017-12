Em meio a piadas, Casa Branca inaugura decoração de Natal

1. Decoração de Natal da Casa Branca zoom_out_map 1 /10 A primeira-dama dos EUA, Melania Trump durante visita às decorações de Natal na Casa Branca em Washington (Saul Loeb/) A primeira-dama dos EUA, Melania Trump durante visita às decorações de Natal na Casa Branca em Washington

A Casa Branca estreou nesta semana a primeira decoração de natal da gestão Donald Trump. Melania Trump, primeira-dama dos Estados Unidos, assinou toda a decoração para a temporada de festas da Ala Leste, complexo que deve receber milhares de visitantes durante a programação especial do mês de dezembro.

A inspiração para decoração foi coordenada pessoalmente por Melania e veio das tradições natalinas americanas ao longo da história do país. Ao todo, mais de 12.000 ornamentos e 2.700 metros de fitas foram usados para enfeitar os vários salões e jardins da residência oficial, que conta ainda com 53 pinheiros a caráter para a temporada de Natal de 2017.

A montagem da decoração aconteceu em grande parte durante o feriado de Ação de Graças, quando Trump esteve de folga em sua residência em Mar-a-Lago. Cerca de 150 voluntários, vindos de 29 estados americanos, despenderam mais de 1.600 horas para concluir o trabalho.

Como manda a tradição, Melania esteve na Casa Branca para recepcionar a chegada da árvore oficial de Natal da sede do poder executivo americano. Com cerca de 5,5 metros de altura, o abeto balsâmico, tipo de pinheiro nativo do Canadá e nordeste americano, foi transportado em uma carruagem e ficará à mostra no Salão Azul, com ornamentos de vidro, escolhidos a dedo pela primeira-dama, simbolizando o selo de cada estado e território dos Estados Unidos.

Estima-se que mais de 25.000 pessoas irão conferir a decoração assinada por Melania na Casa Branca. “Como é o caso de muitas famílias ao redor do país, as tradições festivas são muito importantes para nós”, disse a primeira-dama em comunicado. “Espero que, ao visitar a Casa do Povo neste ano, os visitantes tenham a impressão que estão em casa para aproveitar as festas”.

Piadas

Uma imagem em particular da decoração divulgada por Stephanie Grisham, porta-voz da primeira-dama, chamou a atenção dos internautas, que fizeram piada em cima do tom “macabro” de um corredor com uma série de árvores enfileiradas. O universo Harry Potter e seus vilões foram lembrados, além de outras produções cinematográficas com apelo de terror, como O Labirinto do Fauno, Babadook e O Iluminado.

why do the White House Christmas decorations look like Voldemort is about to come back pic.twitter.com/nF0GxCaxUq — Kate Gray 🇨🇦 (@hownottodraw) November 27, 2017