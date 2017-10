Em atitude rara, Kim Jong-un parabeniza líder chinês por nomeação

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, enviou uma rara mensagem de parabéns para o presidente da China, Xi Jinping, na quarta-feira, desejando “grande sucesso” em suas tarefas futuras como chefe da nação, informou a mídia estatal da Coreia do Norte. A troca de comunicados entre os dois países é frequente, mas geralmente restrita apenas a correspondências diplomáticas e cartas cerimoniais relativas a datas e momentos históricos.

O gesto amigável por parte do líder norte-coreano, avesso a mensagens pessoais congratulatórias, aconteceu na sequência do fim do Congresso do Partido Comunista da China, no qual Xi se tornou o líder mais poderoso do país desde Mao Tsé-Tung, ao ser incluído no estatuto da sigla. Rompendo um precedente, a cúpula de poder chinesa revelou a nova composição da liderança do país sem deixar um sucessor claro para o cargo da presidência.

Citando a mensagem, a agência estatal norte-coreana divulgou nesta quinta-feira que Kim “expressou a convicção de que as relações entre as duas partes e os dois países se desenvolverá no interesse dos povos dos dois países”. O comunicado vem em um momento com a China sendo pressionada pela comunidade internacional a fazer mais para controlar os testes balísticos e nucleares da Coreia do Norte, causa de preocupação global.

A conquista de Xi para mais um mandato à frente da China também levou Donald Trump a se manifestar. Nesta quarta-feira, o chefe da Casa Branca ligou para seu colega chinês para “felicitá-lo por sua extraordinária nomeação”. “Também discutimos NoKo (Coreia do Norte) e comércio, dois temas muito importantes”, escreveu o presidente americano no Twitter.

(Com Reuters)