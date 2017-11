Eleição no Chile: Piñera e Guillier se enfrentarão no 2º turno

1. Eleições no Chile zoom_out_map 1 /16 A atual presidente do Chile, Michelle Bachelet, deposita cédula de votação em seçāo eleitoral de Santiago, capital do país - 19/11/2017 (Ximena Navarro/Chilean Presidency/Handout/) A atual presidente do Chile, Michelle Bachelet, deposita cédula de votação em seçāo eleitoral de Santiago, capital do país - 19/11/2017

2. Eleições no Chile zoom_out_map 2 /16 O candidato chileno Sebastião Pinera vota em uma escola pública de Santiago - 19/11/2017 (Ivan Alvarado/) O candidato chileno Sebastião Pinera vota em uma escola pública de Santiago - 19/11/2017

3. Eleições no Chile zoom_out_map 3 /16 A candidata Beatriz Sanchez deposita cédula de votação em seçāo eleitoral de Santiago, no Chile - 19/11/2017 (Carlos Vera/) A candidata Beatriz Sanchez deposita cédula de votação em seçāo eleitoral de Santiago, no Chile - 19/11/2017

4. Eleições no Chile zoom_out_map 4 /16 Eleitores fazem filas para votar em seção eleitoral em Santiago, capital do Chile, durante as eleições presidenciais - 19/11/2017 (Claudio Reyes/) Eleitores fazem filas para votar em seção eleitoral em Santiago, capital do Chile, durante as eleições presidenciais - 19/11/2017

5. Eleições no Chile zoom_out_map 5 /16 O candidato Alejandro Guillier deposita cédula de votação em uma escola pública de Antofagasta, no Chile - 19/11/2017 (Magaly Visedo/) O candidato Alejandro Guillier deposita cédula de votação em uma escola pública de Antofagasta, no Chile - 19/11/2017

6. Eleições no Chile zoom_out_map 6 /16 Homem vota na embaixada chilena localizada na Guatemala - 19/11/2017 (Johan Ordonez/) Homem vota na embaixada chilena localizada na Guatemala - 19/11/2017

7. Eleições no Chile zoom_out_map 7 /16 Homem vota em cabine, durante as eleições presidenciais em Santiago, capital do Chile - 19/11/2017 (Ivan Alvarado/) Homem vota em cabine, durante as eleições presidenciais em Santiago, capital do Chile - 19/11/2017

8. Eleições no Chile zoom_out_map 8 /16 Mesária aguarda eleitores em local de votaçāo em Santiago, capital do Chile - 19/11/2017 (Pablo Sanhueza/) Mesária aguarda eleitores em local de votaçāo em Santiago, capital do Chile - 19/11/2017

9. Eleições no Chile zoom_out_map 9 /16 Eleitor deposita cédula de votação em urna, durante as eleições presidenciais em Santiago, capital do Chile - 19/11/2017 (Carlos Garcia Rawlins/) Eleitor deposita cédula de votação em urna, durante as eleições presidenciais em Santiago, capital do Chile - 19/11/2017

10. Eleições no Chile zoom_out_map 10 /16 Garota é vista próxima de urna durante as eleições presidenciais em Santiago, capital do Chile - 19/11/2017 (Pablo Vera/) Garota é vista próxima de urna durante as eleições presidenciais em Santiago, capital do Chile - 19/11/2017

11. Eleições no Chile zoom_out_map 11 /16 Eleitores votam em seus candidatos durante as eleições presidenciais realizadas em Santiago, capital do Chile - 19/11/2017 (Claudio Reyes/) Eleitores votam em seus candidatos durante as eleições presidenciais realizadas em Santiago, capital do Chile - 19/11/2017

12. Eleições no Chile zoom_out_map 12 /16 Policial usa cão farejador para inspecionar local de votação, no dia em que ocorre as eleições presidenciais em Santiago, capital do Chile - 19/11/2017 (Ivan Alvarado/) Policial usa cão farejador para inspecionar local de votação, no dia em que ocorre as eleições presidenciais em Santiago, capital do Chile - 19/11/2017

13. Eleições no Chile zoom_out_map 13 /16 Eleitor deposita cédula de votação em urna, durante as eleições presidenciais em Santiago, capital do Chile - 19/11/2017 (Carlos Garcia Rawlins/) Eleitor deposita cédula de votação em urna, durante as eleições presidenciais em Santiago, capital do Chile - 19/11/2017

14. Eleições no Chile zoom_out_map 14 /16 Eleitor aguarda para votar em seçāo eleitoral de Santiago, na Chile - 19/11/2017 (Pablo Sanhueza/) Eleitor aguarda para votar em seçāo eleitoral de Santiago, na Chile - 19/11/2017

15. Eleições no Chile zoom_out_map 15 /16 Manifestante com cartaz é visto na frente de escola pública onde o candidato Sebastian Pinera votou durante as eleições presidenciais - 19/11/2017 (Carlos Garcia Rawlins/) Manifestante com cartaz é visto na frente de escola pública onde o candidato Sebastian Pinera votou durante as eleições presidenciais - 19/11/2017

16. Eleições no Chile zoom_out_map 16/16 Policiais realizam patrulha nas ruas de Santiago, no Chile - 19/11/2017 (Pablo Sanhueza/) Policiais realizam patrulha nas ruas de Santiago, no Chile - 19/11/2017

Os resultados parciais do primeiro turno da eleição presidencial do Chile, realizadas neste domingo, confirmaram os prognósticos, com o ex-presidente Sebastián Piñera na liderança. Com 84% das urnas apuradas, o centro-direitista contabilizava 36,6% dos votos, contra 22,64% do senador e jornalista Alejandro Guillier. Confirmando-se os números, os dois se enfrentarão no segundo turno, em 17 de dezembro.

A terceira colocada, a também jornalista Beatriz Sanchez, foi a grande surpresa do pleito, ao angariar 20,43% (dados preliminares). Todas as pesquisas indicavam que a esquerdista, que não tem experiência política anterior e concorreu com o apoio dos líderes estudantis, ficaria em torno de 10%.

A presidente Michelle Bachelet, que não apoiou oficialmente nenhum candidato no primeiro turno, em declaração após os resultados preliminares deu indícios de que pode se posicionar mais fortemente agora. “É chegado o momento da unidade de todos os chilenos e chilenas que desejam consolidar as transformações que encaminharam a nossa Pátria para ser uma sociedade mais justa. No segundo turno, veremos um #ChileMelhor”, escreveu no Twitter.

Ha llegado el momento de la unidad de todos los chilenos y chilenas que desean consolidar las transformaciones que han encaminado a nuestra Patria hacia una sociedad más justa. En la segunda vuelta, veremos un #ChileMejor. — Michelle Bachelet (@mbachelet) November 20, 2017

Calor e filas

Depois de uma manhã com ruas tranquilas e zonas eleitorais vazias, o pleito acabou sendo menos monótono do que o esperado. Apesar dos altos índices de abstenção – menos da metade dos eleitores compareceu às urnas –, ao longo do dia formaram se longas filas para votar em Santiago e houve registro de diversos casos de pessoas que desmaiaram enquanto aguardavam.

A votação chilena ainda é feita com papel e, como nestas eleições, além do presidente, foram escolhidos também deputados e conselheiros regionais, muitas pessoas tiveram dificuldades com as três cédulas distintas. Até mesmo Piñera, favorito para assumir o cargo, se atrapalhou e teve que dobrar novamente o voto depois de sair da cabine.

Apesar da demora enfrentada nos centros de votação, no entanto, foram poucos os incidentes registrados. Ainda pela manhã, um grupo de estudantes da extrema-esquerda invadiu o comitê de Piñera, mas logo foi retirado do local. Um ônibus foi incendiado na região de Araucanía. Inicialmente, foi considerado que uma falha mecânica teria provocado o fogo, mas a polícia passou a investigar o caso como uma ação deliberada para impedir o transporte de eleitores. Ninguém ficou ferido.

Votos no exterior

Este ano, os cerca de 40.000 chilenos que moram fora do país puderam votar no exterior pela primeira vez. Os resultados preliminares apurados mostraram um cenário diverso do contabilizado internamente. Entre os eleitores no estrangeiro, Beatriz Sanchez liderou os votos, com 33,6%, seguida por Alessandro Guillier, com 31%. Piñera ficou em terceiro lugar, com 21,4%.