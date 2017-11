Egito lança ataques aéreos após atentado

1. Ataque a mesquita no Egito zoom_out_map 1/12 Pessoa ferida é resgatada após explosão na mesquita Rawda, alvo de um ataque terrorista na província do Sinai do Norte, no Egito - 24/11/2017 (Anadolu Agency/) Pessoa ferida é resgatada após explosão na mesquita Rawda, alvo de um ataque terrorista na província do Sinai do Norte, no Egito - 24/11/2017

2. Ataque a mesquita no Egito zoom_out_map 2/12 Pessoas feridas são levadas ao hospital após explosão na mesquita Rawda, alvo de um ataque terrorista na província do Sinai do Norte, no Egito - 24/11/2017 (Anadolu Agency/) Pessoas feridas são levadas ao hospital após explosão na mesquita Rawda, alvo de um ataque terrorista na província do Sinai do Norte, no Egito - 24/11/2017

3. Ataque a mesquita no Egito zoom_out_map 3/12 Pessoa ferida é resgatada após explosão na mesquita Rawda, alvo de um ataque terrorista na província do Sinai do Norte, no Egito - 24/11/2017 (Anadolu Agency/) Pessoa ferida é resgatada após explosão na mesquita Rawda, alvo de um ataque terrorista na província do Sinai do Norte, no Egito - 24/11/2017

4. Ataque a mesquita no Egito zoom_out_map 4/12 Carro fica totalmente destruído após ataque a bomba em uma mesquita na província de Sinai do Norte, no Egito - 24/11/2017 (Anadolu Agency/) Carro fica totalmente destruído após ataque a bomba em uma mesquita na província de Sinai do Norte, no Egito - 24/11/2017

5. Egypt Sinai mosque bombing zoom_out_map 5/12 Forças de segurança realizam operação nos arredores da mesquita Rawda, alvo de um ataque terrorista na província do Sinai do Norte, no Egito - 24/11/2017 (Anadolu Agency/) Forças de segurança realizam operação nos arredores da mesquita Rawda, alvo de um ataque terrorista na província do Sinai do Norte, no Egito - 24/11/2017

6. Ataque a mesquita no Egito zoom_out_map 6/12 Pessoas se reúnem no local do ataque a bomba a uma mesquita na província do Sinai do Norte no Egito - 24/11/2017 (Anadolu Agency/) Pessoas se reúnem no local do ataque a bomba a uma mesquita na província do Sinai do Norte no Egito - 24/11/2017

7. Ataque a mesquita no Egito zoom_out_map 7/12 Vista externa da mesquita de Rawda, a cerca de 40 quilômetros a oeste da capital da província egípcia de Sinai do Norte, de El-Arish, depois de um ataque com armas e bombardeios - 24/11/2017 (Stringer/) Vista externa da mesquita de Rawda, a cerca de 40 quilômetros a oeste da capital da província egípcia de Sinai do Norte, de El-Arish, depois de um ataque com armas e bombardeios - 24/11/2017

8. Ataque a mesquita no Egito zoom_out_map 8/12 Corpos de fiéis mortos ficam no chão após um ataque terrorista com tiros e bombas na mesquita de Rawda em El-Arish, Sinai do Norte no Egito durante as orações de sexta-feira - 24/11/2017 (Stringer/) Corpos de fiéis mortos ficam no chão após um ataque terrorista com tiros e bombas na mesquita de Rawda em El-Arish, Sinai do Norte no Egito durante as orações de sexta-feira - 24/11/2017

9. Ataque a mesquita no Egito zoom_out_map 9/12 Corpos de fiéis mortos ficam no chão após um ataque terrorista com tiros e bombas na mesquita de Rawda em El-Arish, Sinai do Norte no Egito durante as orações de sexta-feira - 24/11/2017 (Stringer/) Corpos de fiéis mortos ficam no chão após um ataque terrorista com tiros e bombas na mesquita de Rawda em El-Arish, Sinai do Norte no Egito durante as orações de sexta-feira - 24/11/2017

10. Ataque a mesquita no Egito zoom_out_map 10/12 Corpos de fiéis mortos ficam no chão após um ataque terrorista com tiros e bombas na mesquita de Rawda em El-Arish, Sinai do Norte no Egito durante as orações de sexta-feira - 24/11/2017 (Stringer/) Corpos de fiéis mortos ficam no chão após um ataque terrorista com tiros e bombas na mesquita de Rawda em El-Arish, Sinai do Norte no Egito durante as orações de sexta-feira - 24/11/2017

11. Ataque a mesquita no Egito zoom_out_map 11/12 Ataque terrorista com tiros e bombas na mesquita de Rawda em El-Arish, Sinai do Norte no Egito durante as orações de sexta-feira - 24/11/2017 (Stringer/) Ataque terrorista com tiros e bombas na mesquita de Rawda em El-Arish, Sinai do Norte no Egito durante as orações de sexta-feira - 24/11/2017