E logo na 1ª entrevista coletiva, Trump bate boca com repórter

Donald fez um estreia digna de Trump. Logo na primeira entrevista coletiva, nesta quarta-feira em Nova York, depois de ter sido eleito presidente dos Estados Unidos, o republicano bateu boca com um jornalista da CNN. Trump acusou a emissora de o perseguir e não fazer direito o trabalho jornalístico ao divulgar o relatório de inteligência indicando que a Rússia teria materiais comprometedores contra o presidente eleito. Jim Acosta, jornalista da rede, tomou a palavra e, gritando, disse que sua emissora estava sendo atacada e ele exigia seu direito de resposta. Trump mandou-o se comportar.

No final da entrevista, Trump ainda fez uma piada referindo-se ao seu antigo programa de TV “O Aprendiz”: “você está despedido”, disse o presidente eleito ao jornalista. O presidente eleito disse também que acredita que a Rússia possa estar por trás de ciberataques contra os Estados Unidos. O republicano também anunciou que entregará a gerência de suas empresas para os filhos, Donald Jr. e Eric Trump, para evitar conflitos de interesse.

Hackers russos — “Eu acho que foi a Rússia, mas acho que também somos hackeados por outros países, outras pessoas”, disse o republicano, mudando sua posição anterior em relação aos ataques, que resultaram na invasão de servidores do Partido Democrata. Segundo Trump, porém, os vazamentos poderiam ter sido evitados por melhores sistemas de segurança do partido.

Relação com Putin — Questionado sobre sua relação com o presidente russo, Trump respondeu: “Eu não sei se vou me dar bem com Vladimir Putin. Eu gostaria, mas não sei”. “Vocês honestamente acreditam que Hillary seria mais dura com Putin do que eu? Alguém realmente acredita nisso?”, acrescentou.

Obamacare — Sobre o Obamacare, o programa de saúde implantado por Obama, ele voltou a falar que o projeto “é um desastre total”, que “aumentou em até 100% os gastos com a saúde em alguns estados”. A informação, no entanto, não é real. “A Lei de Acesso à Saúde (conhecida como Obamacare) elevou em 20 milhões de adultos e três milhões de crianças o número de americanos que contam com cobertura de saúde. Os custos da saúde também vêm crescendo muito mais devagar, desde que a lei entrou em vigor, se comparados às tendências norte-americanas anteriores à sua aprovação”, escreve o colunista do Financial Times, Martin Wolf.

Negócios — O bilionário revelou durante coletiva em Nova York que seus filhos serão “completamente responsáveis” pelo gerenciamento de seus negócios, mantendo o presidente eleito afastado de qualquer decisão. “Eu poderia gerenciar meus negócios e um país ao mesmo tempo. Eu faria um bom trabalho, mas não quero fazer isso”, comentou. Trump acrescentou sua filha, Ivanka Trump, não terá qualquer cargo no governo. Seu marido, Jared Kushner, será um assessor sênior na Casa Branca. “Ivanka se dedicará a adaptar sua família a Washington”, informou.

De acordo com o magnata, um conselheiro de ética também será designado para ajudar seus filhos na empresa e precisará dar aprovação para qualquer acordo doméstico que possa representar um conflito de interesse. Negócios internacionais, porém, não serão aprovados enquanto Trump estiver na Presidência.