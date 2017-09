Dubai pode ser a primeira cidade com ‘táxis voadores autônomos’

As opções de transporte em Dubai estão em vias de ganhar um reforço pelos ares. Oficiais do emirado anunciaram que o desenvolvimento de ‘táxis voadores’ está em estágio avançado e realizaram um teste de voo bem sucedido não tripulado com um protótipo de drone automatizado que tem capacidade para dois passageiros.

Chamado de Táxi Aéreo Autônomo (AAT), o veículo, produzido pela alemã Volocpter, pode chegar à velocidade de 100 km/h no modelo protótipo, cuja bateria tem autonomia de 30 minutos de voo. No teste realizado nesta segunda-feira, o drone, que conta com paraquedas de emergência, atingiu 200 metros de altura.

De acordo com a Autoridade de Estradas e Transporte de Dubai, os táxis voadores devem ser integrados à frota local dentro de cinco anos. O órgão irá trabalhar tanto com as autoridades de aviação da cidade quanto como aqueles responsáveis pelo tráfego aéreo dos Emirados Árabes Unidos para desenvolver a legislação referente ao veículo.

A meta de Dubai é que até 2030 um quarto das viagens realizadas no emirado seja feita em veículos autônomos – ou seja, sem condutores. O plano é que o ATT possa ser agendado pelos passageiros por aplicativo. “Encorajar a inovação e adotar as tecnologias mais recentes contribui não apenas para o desenvolvimento do país como também constrói as pontes para o futuro”, disse em comunicado o príncipe herdeiro de Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed.